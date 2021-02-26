«Нам еще не о чем петь»: Тодоренко более трех лет уговаривала Топалова на совместную песню

Певец упирался, мол, у их молодой пары еще нет своей истории.

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе не только в семейной, но и в профессиональной жизни. Они вместе участвовали в шоу «Маска» на НТВ, а потом еще записали совместную песню. В новом интервью у телеведущей спросили, легко ли ей работать с мужем. 30-летняя звезда ответила, что ужасно нелегко, но очень интересно и увлекательно.

Артистка отметила, что самая сложная часть — это уговорить супруга что-то сделать вместе.

«Чтобы уговорить Влада спеть вместе, мне пришлось потратить три с половиной года. «Зачем это? Нам еще не о чем петь, нет истории… Я не хочу делать этого просто потому, что все ждут дуэта», — говорил он. И я его понимаю, хотелось, чтобы песня была не пустышкой, а действительно нашей историей», — цитирует Регину издание Wday.

Однако звездным супругам удалось найти компромисс в спорном вопросе — они записали песню «Часовые пояса», которая отображает их любовь на расстоянии, когда Тодоренко подолгу путешествует с программой «Орел и решка».

«Мы прошли это испытание, проверили друг друга на прочность и на преданность», — говорит Регина, и это стало их общей с Владом историей.

Ведущая поделилась, что среди ее подписчиков в социальных сетях немало семей, которым приходится жить на расстоянии друг от друга. После выхода песни эти люди стали чаще писать девушке и признаваться, что композиция «Часовые пояса» объединяет их с любимыми. Тогда звезда поняла, что записала новый трек совсем не зря.

Смотрите также: