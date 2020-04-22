«Хотел подурачиться и уйти»: Влад Топалов о том, как умудрился не «проколоться» перед женой в шоу «Маска»

Шоу «Маска», выходящее на телеканале НТВ, подходит к финишной прямой. Недавно маску сбросил один из самых любимых участников зрителей и жюри – Панда. А в костюме этого милого животного находился известный российский певец Влад Топалов.

Причем ирония судьбы в том, что в состав жюри входит его супруга Регина Тодоренко. И Владу приходилось применять шпионские навыки и скрывать от жены участие в шоу.

О том, как ему это удавалось, о своем костюме и о жизни в период карантина Влад Топалов рассказал в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro

— Влад, почему вы выбрали образ Панды?

— Панда одно из моих любимых животных. И по искренней случайности она стала любимицей моего сына. И когда мне сказали, что есть возможность выбрать любой костюм, я, нисколько не сомневаясь, выбрал Панду. В общем, это близкий и родной мне зверь.

— Расскажите, пожалуйста, о своем костюме…

— Костюм замечательный и клевый. Мне очень повезло, потому что какой-то добрый человек среди художников по костюмам придумал вставить в голову Панды два вентилятора на батарейках, которые не раз спасали меня от падения в обморок. Конечно, в этом наряде очень жарко…

Но самая большая проблема моего костюма – это даже не жара, а отсутствие какой-либо видимости вообще. В моем наряде было единственное отверстие. Находилось оно там, где у Панды расположен рот. Оно было таким узким, что я смотрел под кончик своего носа и видел внизу свои ступни. В общем, было очень сложно ориентироваться.

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— Панду считает одним из самых добрых животных. А вы считаете себя добрым человеком?

— Все относительно. Я стараюсь быть добрым человеком. Но насколько у меня это получается, судить не мне, а моим родным и друзьям.

— А если бы вам предоставилась возможность надеть любую маску, какую вы бы выбрали?

— Маску из фильма «Маска» с Джимом Керри.

— А сами хотели бы обладать подобной вещью, чтобы хулиганить так же, как это делал персонаж Джима Керри?

— Конечно. Мне кажется, что каждый хотел бы обладать подобной вещью. Я бы украл много дорогих мобильных телефонов и отвез бы их детишкам, мечтающим об Айфоне.

Я бы творил много хулиганств, но компенсировал бы это благим делом. Я не святой и не хочу им быть. Но очень много на свете детей, которым нужна любовь, забота, внимание, деньги, много больных детей, мечтающих посмотреть мир.

Я бы ограбил банк и отправил бы ребятишек, больных раком или любыми другими болезнями, туда, куда они хотят полететь. Исполнил бы их любые мечты.

— Что для вас было самым сложным при съемках шоу «Маска»?

— Исполнение песни «Despasito» на испанском языке. Я не знаю этот язык, и он казался мне совершенной скороговоркой. Я с большим трудом записал эту песню и считаю, что это было самым худшим моим выступлением, что вполне логично.

Также оказалось очень сложно скрывать все от жены. Нужно было отслушивать много материала, думать, перерабатывать. И делать все это втайне от семьи, конечно, было нелегко.

— А что чувствовали, когда во время обсуждения номера жюри Регина шутила, что узнает своего мужа?

— Волнение, страх, не хотел бы, чтобы она обо всем узнала. Планировал сохранить интригу как можно дольше.

— А что сказала Регина уже вам дома?

— Какой я молодец, и как она мной гордится. Призналась, что догадывалась обо всем. Но я сделал все красиво, потому что все тщательно скрывал.

— Расстроились, что не дошли до финала?

— Вы знаете, я с самого начала не планировал доходить до финального этапа. Хотел просто подурачиться и уйти. Не думал, что дойду так далеко.

У меня была задача лицедействовать, скорее, развлекать публику, а не серьезно петь и выступать. Все получилось само собой. Я вообще не думал, что дойду даже до полуфинала. И для меня это изначально было больше не соревнование, а своего рода entertainment.

Тем более после первой же игры я понял, кто лидер, кто фаворит, где сильнейшие участники. Мне, как профессионалу, это было видно сразу. В общем, весь этот период я кайфовал и очень рад всему происходящему.

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— Когда вы сбросили маску, многие плакали. А что вас самого может заставить по-настоящему расчувствоваться?

— Вы знаете, меня может заставить заплакать мой ребенок. Просто так, на ровном месте. От того, как я его люблю, от того, что ему, не дай Бог, плохо, от разных других факторов.

— А фильм может заставить вас заплакать?

— Да. Я очень эмоциональный и могу заплакать над фильмом. Последний фильм, над которым я плакал, — это «Дело Ричарда Джуэлла» Клинта Иствуда.

Картина рассказывает об охраннике, который во время Олимпиады обнаружил бомбу, а все подумали, что это он взорвал ее. А потом по сюжету фильма началась травля героя. И мне стало так жалко этого человека, что над ним издевались шесть лет. И я заплакал.

— Шоу закончилось. Что теперь планируете делать?

— Вернуться к обычной жизни, к записи песен, заняться музыкой, семьей, пока в условиях самоизоляции, конечно.

— Ударил ли коронавирус по вашему финансовому состоянию?

— По финансовому пока не ударил. Но несколько концертов было отменено. Так что радоваться точно нечему. Но и нет особого смысла расстраиваться, в расстройстве не вижу никакого прагматизма.

— А финал передачи то сами будете смотреть?

— А я уже видел его на съемках. Знаю, кто победит, и кто скрывается за масками. Но, конечно, ничего никому не скажу. Смотрите шоу в ближайшее воскресенье!