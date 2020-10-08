«Хочется тепла»: Топалов и Тодоренко записали первую совместную песню

9 октября звездные супруги Влад Топалов и Регина Тодоренко представят поклонникам свою первую совместную песню под названием «Часовые пояса». Об этом сама телеведущая сообщила в Instagram, выложил трогательное видео о процессе записи.

«Если в любви люди могут создать что-то прекрасное, то это, наверняка, дети и песни», — отметила Регина.

Светская львица рассказала, что очень волновалась во время работы над треком, да и перед релизом тоже нервничает. По словам Тодоренко, композиция получилась очень трогательной и нежной — такого давно не звучало на радио, но именно этого сейчас хотят слушатели.

«Все «туц-туц-тыц-тыс», а сейчас так хочется тепла и «настоящности», — написала артистка.

Судя по названию, песня будет посвящена любви на расстоянии. В связи со съемками в передаче «Орел и решка» Регина часто путешествует по свету, а мужу приходится ждать ее дома с ребенком. Но от этого испытания их любовь не ослабевает. Вероятно, именно эту тему звездные супруги подняли в своем первом музыкальном дуэте. Ждем релиза!