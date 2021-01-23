«Папа у нас романтик»: Пашу устроил праздничный завтрак для Ханны

Исполнительница Ханна показала в Stories своего аккаунта кадры праздничного утра на вилле посреди океана. Знаменитость в 2021 году решила встречать свое 30-летие на теплых Мальдивских островах.

Однако, как именно начнется день ее рождения, певица не знала. Муж Ханны — шоумен Пашу — до последнего момента скрывал все от избранницы. Павел Курьянов завязал жене глаза и повел ее на завтрак. Там артистку ждал большой шоколадный торт и брызги дорогого шампанского. Особенным сюрпризом для девушки стали музыканты. Местная группа сыграла на барабанах и исполнила песню в честь Ханны.

«Такого утра у меня еще не было. Такой нежданчик. Все-таки папа у нас романтик иногда бывает, глубоко в душе»,- заявила певица.

Но не только муж исполнительницы спешил порадовать любимую в знаменательный день. Двухлетняя дочь Ханны — Адриана — приготовила для мамы стихотворение и аппликацию. Малышка села на колени именинницы и рассказала о том, как сильно любит свою маму. Позже она вручила родительнице бумажный цветик-семицветик.

Ханна осталась в восторге от сюрпризов.

«Просто до слез! Так я свой день рождения давно не начинала!», — призналась артистка.

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