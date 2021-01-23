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«Папа у нас романтик»: Пашу устроил праздничный завтрак для Ханны

Певица отмечает свое 30-летие. Поздравляем!

«Папа у нас романтик»: Пашу устроил праздничный завтрак для Ханны
Ханна с мужем Павлом Курьяновым. Фото: Instagram.com/offi_hanna

Исполнительница Ханна показала в Stories своего аккаунта кадры праздничного утра на вилле посреди океана.  Знаменитость в 2021 году решила встречать свое 30-летие на теплых Мальдивских островах.

Однако, как именно начнется день ее рождения, певица не знала. Муж Ханны — шоумен Пашу — до последнего момента скрывал все от избранницы. Павел Курьянов завязал жене глаза и повел ее на завтрак. Там артистку ждал большой шоколадный торт и брызги дорогого шампанского. Особенным сюрпризом для девушки стали музыканты. Местная группа сыграла на барабанах и исполнила песню в честь Ханны.

«Такого утра у меня еще не было. Такой нежданчик. Все-таки папа у нас романтик иногда бывает, глубоко в душе»,- заявила певица.

Но не только муж исполнительницы спешил порадовать любимую в знаменательный день. Двухлетняя дочь Ханны — Адриана — приготовила для мамы стихотворение и аппликацию. Малышка села на колени именинницы и рассказала о том, как сильно любит свою маму. Позже она вручила родительнице бумажный цветик-семицветик.

Ханна с мужем и дочерью
Ханна с мужем и дочерью на праздничном завтраке. Фото: Instagram.com/offi_hanna

Ханна осталась в восторге от сюрпризов.

«Просто до слез! Так я свой день рождения давно не начинала!», — призналась артистка.

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