Сделано во Франции: Ханна выпускает свой парфюм

Певица обещает, что его стоимость будет приравнена к ценам масс-маркета.

Ханна успевает не только выпускать новые треки и снимать к ним клипы, но и всерьез занимается бизнесом. На днях она запускает линию одежды «Мама-малыш», которая будет ориентирована на любой возраст. Также совсем скоро в продажу поступят ежедневники-планеры, над дизайном и созданием которых она работала почти полгода. Но на этом Ханна решила не останавливаться и занялась производством парфюма.

«Совсем скоро запускается мой парфюм, сделанный во Франции на базе селективной парфюмерии, идеальный запах сделанный не «на продажу» а для себя! Очень дорогой и красивый запах, который будет стоить как обычные духи в больших магазинах масс-маркета!» — написала Ханна в своем Instagram.

В планах у певицы съемки клипа на песню «Навсегда твоя». А уже в сентябре она обещает порадовать поклонников новым дуэтом.

Несколько дней назад Ханна и Пашу крестили дочь Ариадну. Крестным отцом стал сооснователь Black Star Вальтер Лерусси. А вот Тимати на мероприятии не было.