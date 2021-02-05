«Они все порочны»: Анна Калашникова поделилась мнением о богатых бизнесменах

Модель много лет вращается в кругах состоятельных людей и практически не видела там верных и порядочных мужчин.

Певица и модель Анна Калашникова дала большое интервью о своей карьере и отношениях. Она рассказала, как из простой девушки из Пятигорска превратилась бизнесвумен, летающую отдыхать в Дубай и знающую лично многих олигархов и банкиров. У 36-летней красотки было несколько романов с богатыми мужчинами, и сейчас она в отношениях с новым состоятельным возлюбленным. Но для всех девушек, что мечтают о таких «принцах», модель раскрыла неприятную тайну.

«Имея опыт общения, не то, что ты там подумаешь, «эскорт», нет — общения и личного, и по работе (я и сайты делала топовым людям, и вела им корпоративы) — с известными людьми, богатейшими людьми, я просто знаю ту сторону, что они все порочны, очень многие порочны… Многие извращенные, многим нужно огромное количество девушек, несмотря на то, что они женаты или не женаты или разведены», — сказала певица на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Калашникова подчеркнула, что она уже прошла через все эти истории (один ее богатый возлюбленный из Дубая, например, ушел от Анны к мужчине), она не раз видела, как на вечеринках ее состоятельные друзья изменяли своим женам.

При этом певица не готова начинать отношения с человеком, беднее нее. Для романов она выбирает только людей из своего круга, для которых в порядке вещей съездить отдохнуть в Дубай на несколько недель.

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