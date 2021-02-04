«Я не знакома ни с одним шейхом»: Анна Калашникова опровергла слухи об эскорт-услугах

Певица объяснила, почему она часто летает в Дубай на вечеринки к богачам.

Певицу Анну Калашникову спросили, что она думает по поводу слухов, согласно которым она является эскортницей для богатых бизнесменов. 36-летняя красавица призналась, что после скандала с Прохором Шаляпиным она не боится этого слова, и даже не реагирует, когда в Интернете появляются «ценники» на ее услуги.

У Анны подобные сплетни вызывают лишь смех. Она уверяет, что с 17 лет работает и сама себя обеспечивает. У нее золотая медаль и красный диплом, три высших образования, свой бизнес (бутики, пиар-агентство, караоке). Слухи об эскорте, по мнению артистки, рождаются из-за того, что она красивая.

Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» предложила свою версию — что все начинается после появления в Интернете видео, на которых Анна запечатлена в компании богатых мужчин в Дубае. Калашникова призналась, что действительно часто ездит отдыхать в Эмираты.

«Я начала летать в Дубай еще в 2011 году, когда наши звезды его еще знать не знали. У меня был очень серьезный богатый молодой человек, у него пять яхт было, мы с ним три купили, я была по уши влюблена. Он мне открыл Дубай, мы всей семьей туда летали много лет», — рассказала артистка.

С состоятельным возлюбленным Калашникова познакомилась, когда ее подруга-певица попросила заменить ее на мероприятии за границей. Анна тогда впервые полетела в Дубай, взяв с собой приятельницу и родителей — никаких эскорт-услуг там не было. Долгий роман с бизнесменом закончился после того, как тот изменил Калашниковой с другим мужчиной.

Певица похвасталась тем, что она много лет является связующим звеном между артистами и богатыми людьми, которые организуют фестивали и собирают вокруг себя звезд. Благодаря этим связям, Анна продолжает летать в Дубай на светские мероприятия.

«Я не знакома ни с одним шейхом, — заверила певица. — Я ни разу не была в Дубае в таком качестве (эскортницы. — Прим. авт.). У меня там куча друзей и знакомых».

По ее словам, даже с девушками-эскортницами Анна не знакома, все ее подруги — замужние женщины с детьми. Сама Калашникова нередко летает на их частных самолетах. Но главный аргумент певицы в том, что в данный момент она уже год находится в отношениях и собирается замуж за своего избранника — молодого русского бизнесмена, занятого в банковской сфере.

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