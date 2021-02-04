«Я никогда не считала себя светской львицей»: Анна Калашникова вспомнила начало своей карьеры

Будучи девочкой из обычной семьи, она с детства мечтала петь на сцене и сниматься в кино.

36-летняя московская красавица Анна Калашникова пытается реализовать себя, как актриса, певица, модель, телеведущая и блогер. Таких, как она, обычно называют светскими львицами, но сама женщина, оказывается, против подобного ярлыка в отношении себя.

«Я никогда не считала себя светской львицей, потому что я себя сделала сама, я из обычной, нормальной семьи, и вообще я из другого города приехала (Пятигорска. — Прим. авт.). И, наверное, светские львицы — это все-таки Рублевка», — рассказала Анна на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Артистка отметила, что употребление данного термина к ней неправильно, но ей приятно слышать, когда ее так называют. По мнению Анны, светскими львицами стоит считать тех дам, чей успех был обеспечен их мужчинами, либо тех, кто родился в богатой семье.

Калашникова рассказала, что в студенческие годы в Москве она жила в общежитии, мыла полы и чистила дворы от снега. На втором курсе она открыла с братом собственную небольшую IT-компанию и параллельно снималась в эпизодических ролях в кино — реализовывала свою мечту стать артисткой. При этом она даже не пользовалась деньгами родителей, зарабатывала сама. Позже девушке удалось устроиться в канцелярию «Мосфильма», где она, в основном, перепечатывала на компьютере написанные от руки сценарии. Но эта работа дала ей возможность сняться в куче клипов и телепрограмм. Позже Анна и ее брат-музыкант создали группу и начали выступать в клубах. И иногда им удавалось сыграть на разогреве у топовых артистов.

Все это принесло Калашниковой множество полезных связей в шоу-бизнесе, но начинала она как обычная девушка из провинции, поэтому светской львицей себя не считает. Хотя и соглашается, что выглядит сейчас именно таковой.

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