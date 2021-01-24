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«Какая-то сказка»: Ханна поблагодарила мужа за романтический подарок

Певица получила на свое 30-летие ванну с лепестками роз.

«Какая-то сказка»: Ханна поблагодарила мужа за романтический подарок
Ханна в студии звукозаписи. Фото: Instagram.com/offi_hanna

Поп-исполнительница Ханна отметила свой 30-й день рождения в кругу семьи на огромной вилле. Муж певицы — шоумен Пашу — устроил настоящий день сюрпризов для возлюбленный. Одним из подарков стала ванна с лепестками красных и белых роз на террасе. Цветами Павел Курьянов выложил фразу «я тебя люблю» на английском. Об этом артистка рассказала в своем микроблоге.

Ханна разместила несколько фотографий рядом с ванной. Девушка позировала в атласном платье молочного цвета. Отметим, что подол наряда был таким длинным, что его придерживали сзади, словно подвенечное платье. А после знаменитость искупалась в цветах.

«Happy birthday to me. Я абсолютно счастлива здесь и сейчас. Каждый свой день я благодарю прошлое, вдохновляюсь будущим и ценю настоящее. PS. Любовь моя, спасибо тебе за этот невероятный день, это какая-то сказка!», — поблагодарила мужа Ханна.

Как и бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой, Пашу стал настоящим романтиком в отпуске. Один из владельцев лейбла Blackstar устроил романтический ужин под звездным небом, а также строил песочные замки вместе с двухлетней дочерью Адрианой.

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