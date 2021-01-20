«Моя упрямая козерожка»: Дава показал самые трогательные моменты с Бузовой по особому случаю

Ольга Бузова недавно провела несколько недель на Мадьдивах. Она набралась сил и отдохнула перед началом нового года. Компанию девушке составлял бойфренд Давид Манукян.

20 января Ольге исполнилось 35 лет. К своему юбилею она вернулась домой. Первой ее поздравили подруги, которые устроили ей сюрприз ночью. Даже сестра Анна, с которой певица была в ссоре долгое время, на этот раз пришла ее поздравить. А утром телеведущая получила трогательное сообщение от мамы.

«Я тебя люблю с момента твоего появления в животике. Хотя токсикоз был жуткий. Но я с первого момента знала, что ношу под сердцем именно Оленьку», — написала имениннице родительница.

Вскоре поздравил Бузову и ее возлюбленный. Дава смонтировал видео, показав самые трогательные и цепляющие моменты с девушкой. На кадрах она его и била, и обливала водой и целовала. Также парень поделился кадрами, на которых они запечатлены на свиданиях и просто нежатся в объятиях.

«Сегодня особенный день. На свет родилась маленькая девочка, которую я люблю. Добрая, милая, ласковая, вкусная, отзывчивая, заботливая и моя самая упрямая. Ты изменила мою жизнь своим появлением, растопила лед в моем сердце и подарила мне любовь. Я благодарен тебе за это, самая лучшая. Хоть мы с тобой и пара ненормальных, но знай, что я всегда рядом», — написал Дава. «Люблю тебя, моя упрямая козерожка», — добавил он.

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