«Папа года»: Меган Фокс осудила бывшего мужа за снимки детей в Instagram

34-летняя голливудская актриса Меган Фокс публично осудила своего бывшего мужа, актера Брайана Остина Грина. После празднования Хеллоуина тот опубликовал в Instagram фото с 4-летним сыном Джорни и другими детьми, рожденными Фокс. Звезда «Трансформеров» была возмущена этим фактом. Она не сдержалась и написала супругу большой обличительный комментарий.

«Почему Джорни должен быть на этой фотографии? «Обрезать» его несложно. Или выбрать снимки, на которых его нет. Вчера я отлично провела с детьми Хеллоуин и хочу заметить, что их нет в моих социальных сетях, — написала она. — Я знаю, ты любишь своих детей. Но я не знаю, почему ты не можешь перестать использовать их для позирования в Instagram. Ты просто опьянен созданием образа, что я — отсутствующая мать, а ты — вечно преданный папа года. Дети проводят с тобой половину своего времени. Поздравляю, ты действительно замечательный человек! Зачем ты используешь интернет, чтобы подчеркнуть очевидный факт, что твои дети любят тебя?»

Это грозное обращение повлияло на Грина. Как сообщает сайт Just Jared, 47-летний мужчина удалил упомянутый пост из социальной сети, но журналисты успели сделать скриншот комментария Меган.

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Напомним, что артисты поженились в 2010 году, хотя их отношения начались еще в 2004-ом, когда Фокс было всего 18 лет. Пара долго встречалась, потом расставалась. Даже в после свадьбы и рождения троих сыновей, их отношения были похожи на маятник. В мае 2020 года актриса объявила, что окончательно порвала с супругом. Летом стало известно, что она встречается с молодым музыкантом Machine Gun Kelly.