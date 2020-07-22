«Мы две половинки одной души»: Меган Фокс и Machine Gun Kelly больше не скрывают свои чувства

Актриса Меган Фокс рассказала, что первая искорка между ней и рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер. — Прим. ред.) зажглась еще на съемках фильма «Полночь на злаковом поле». Уже на площадке Фокс поняла, что впереди звездную пару может ожидать бурный роман. Дива кино не ошиблась.

Музыкант словно специально старался держаться к Фокс поближе и ежедневно проводил свободное время рядом с ее вагончиком, чтобы невзначай переброситься несколькими фразами. От коллег под съемочной площадке взаимная симпатия Machinе Gun Kelly и Меган Фокс не укрылась.

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Однако большинство из них до поры до времени предпочитали держать язык за зубами. Впрочем, пара особо и не пряталась. Не раз любовников застукивали в машине и на улице за страстными поцелуями.

«Мы на самом деле две половинки одной души. И я сказала ему это сразу, так как почувствовала это…» — призналась Фокс в первом совместном с музыкантом интервью, которое они дали актрисе Лале Кент для ее подкаста.

Напомним, ранее масла в огонь подлил и провокационный клип с участием звезды и ее нового бойфренда. Там любовники просыпаются в одной постели. Примечательно, что Фокс закрутила роман с музыкантом, будучи в браке с актером Брайаном Остином Грином. Два месяца назад супруги объявили о своем разводе.