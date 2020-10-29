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«Спасибо, любимый»: Лиана Шульгина похвасталась букетами от сына Валерии

21-летний бизнесмен Арсений Шульгин порадовал жену и ее родственников подарками.

«Спасибо, любимый»: Лиана Шульгина похвасталась букетами от сына Валерии
Арсений Шульгин с женой Лианой. Фото: Instagram.com/lianashulginaa

После свадьбы младший сын певицы Валерии все равно не забывает о романтических свиданиях и сюрпризах для избранницы. Он привык дарить огромные букеты своей возлюбленной. Однако недавно в Stories Лианы Шульгиной появилась фотография сразу четырех новых букетов. Девушка объяснила, что муж не поскупился и на подарки для мамы Лианы и ее сестер.

22-летняя жена Арсения Шульгина сначала показала самый большой букет роз. Он предназначался самой будущей матери ребенка Шульгина. Далее Лиана акцентировала внимание поклонников на трех остальных цветочных композициях и объяснила, кому принадлежат они.

«Вот этот для мамы. А эти для Марьяши и Алексы», — рассказала Шульгина.

Избранница бывшего пианиста поблагодарила мужа, отметив его в Stories:

«Спасибо, любимый! Всем девочкам подарил цветочки, люблю!».

Напомним, что недавно пара переехала из квартиры в комплексе «Москва-Сити» поближе к родителям Лианы. Ранее девушка рассказала, почему была вынуждена искать новое место жительства. Она даже составила список неудобств элитного жилья в самом известном комплексе для работы и жизни в столице.

Арсений Шульгин
Арсений Шульгин выбрал для каждой из сестер Лианы букет. Фото: Instagram.com/lianashulginaa

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