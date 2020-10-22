«Переедем»: беременная жена Арсения Шульгина мечтает о новом доме

22-летняя избранница сына Валерии рассказала, что скоро будет жить в другом месте.

Не так давно стало известно о беременности жены 21-летнего бизнесмена Арсения Шульгина. Лиана Шульгина долго скрывала свое интересное положение. Однако в последнее время девушка активно выкладывает фотографии округлившегося животика и общается с подписчицами о материнстве. В одной из Stories личного профиля Лианы появился свежий снимок невестки исполнительницы Валерии.

Лиана сфотографировалась в лифте жилого комплекса. На девушке был черный утепленный шарф и светлая куртка из искусственного меха. Образ для лифтолука Шульгина дополнила черными кроссовками и свободными кожаными брюками.

Также избранница Арсения сообщила, что ей редко удается выходить погулять. Пара живет в одном из домов комплекса «Москва-Сити». В этом элитном районе столицы будущие родители не хотят больше оставаться. Шульгины решили приобрести жилье поближе к чистому воздуху и природе.

«Сейчас стараюсь меньше куда-то выходить. Жду, когда переедем, и я буду гулять в парке», — написала Лиана о страхе заразиться коронавирусом.

Напомним, что недавно отец будущего ребенка Лианы Шульгиной поделился на своей странице снимком первого УЗИ жены.