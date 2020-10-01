«Теперь можно»: Софья Таюрская показала возможную новую пассию Ильи Прусикина

Журналисты выдвинули новую версию о том, с кем встречается фронтмен Little Big Илья Прусикин после развода с женой. И это не его коллега по группе Софья Таюрская. Как пишет Cosmopolitan, последняя недавно опубликовала в соцсетях несколько кадров, на которых ее музыкальный напарник запечатлен в компании с актрисой Ксенией Красовской.

Таюрская как будто специально сняла несколько коротких роликов, на которых видно, как Прусикин мило общается с новой пассией. Позже они сфотографировались все втроем, и певица выложила этот снимок с хештегом #теперьможно. Прямых указаний на то, что лидер Little Big закрутил роман с актрисой нет, однако после его развода фанаты группы яро обсуждали, что именно Таюрская стала причиной расставания музыканта с женой. Не пытается ли Софья сейчас указать поклонникам на ту, кто на самом завладела сердцем Ильи?

Добавим, что Ксения Красовская снималась в сериалах и в рекламе. Она является давней подругой Марины Кравец.

К слову, Илья Прусикин и его жена-блогер Ирина Смелая официально объявили о своем расставании 31 августа, выложив видео, на котором с улыбками и шуточками рассказали, что решили остаться просто друзьями и будут продолжать воспитывать общего сына Добрыню. Причиной развода супруги назвали то, что из-за гастролей у них фактически были отношения на расстоянии, а они презирают подобный формат.