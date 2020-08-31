«Мы хотели, чтобы вы узнали это от нас»: Илья Прусикин и его жена объявили о разводе

Пара честно рассказала фанатам о том, почему не сложилась их семья.

31 августа фронтмен популярной танцевальной группы Little Big Илья Прусикин и его жена — певица и блогер Ирина Смелая, известная как Tatarka, — объявили в соцсетях о своем разводе. Не дожидаясь, пока инсайдеры «сольют» информацию журналистам, а те навыдумывают сотню теорий расставания, пара записала и выложила видео, на котором, улыбаясь, озвучила свое решение.

Сначала Ирина пошутила, что ждет второго ребенка, а потом уже ее муж вывалил на фанатов горькую правду.

«Мы хотели, чтобы вы узнали это от нас, а не из какой-нибудь желтой прессы. Мы, к сожалению, разводимся, — сказал Прусикин на видео. — Но это не спонтанное решение». «Мы пришли к этому где-то в декабре, после долгого тура группы Little Big. Мы очень долго к этому решению шли», — добавила Смелая.

По словам Ильи, у супругов накопилась критическая масса претензий друг к другу, но в итоге они сели, поговорили и решили остаться просто друзьями. Ситуацию осложнило наличие общего ребенка, но артисты поняли, что если решат сохранять семью ради сына, то сами будут несчастными и передадут эти эмоции маленькому Добрыне.

Причина расставания пары оказалась банальной — у Прусикина просто не оставалось времени на жену в связи с бесконечными концертами и съемками клипов. Звезды интернета признались, что у них по факту были отношения на расстоянии, которые они считают отвратительными. Оба призвали своих фанатов решать проблемы в отношениях разговорами и, если расставаться, то только друзьями.

В конце супруги по дружески обнялись и весело поздравили друг друга с разводом. Прусикин обещал Смелой сводить ее на стриптиз, чтобы отпраздновать это событие. Напомним, брак Ильи и Ирины продлился четыре года.