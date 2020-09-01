«Не ты ли стала яблоком раздора?»: Таюрскую затравили после сообщений о разводе Прусикина с женой

Певица и вокалиста музыкального коллектива Little Big Софья Таюрская подверглась травле в Instagram. Пользователи посчитали, что она может быть виновницей предстоящего развода Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой.

«Соня не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Иры? Очень грустно, что так произошло», «Не удивимся, если скоро узнаем, что Илья и Таюрская вместе живут», «Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее место», — начали писать пользователи.

Интересно, что в какой-то момент певица не выдержала и начала удалять неугодные ей комментарии. Она отметила, что не позволит фанатам критиковать ее без повода. Всех недовольных артистка попросила писать ей в директ, потому что все нелицеприятные слова в Сети могут увидеть и ее близкие родственники. При этом оправдываться и комментировать развод коллеги Софья не стала.

Напомним, что ранее Илья Прусикин объявил о расставании с Ириной Смелой. По его словам, у них накопилось множество проблем и взаимных претензий друг к другу, которые они не смогли преодолеть. При этом Прусикин попросил не сгущать краски и не делать поспешных выводов.