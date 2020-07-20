«Надо его держать!»: Марина Газманова поделилась секретом счастливого брака

Недавно Олег и Марина Газмановы отметили 17 лет брака. Супругам удалось создать крепкую семью, муж в которой даже по прошествии всех этих лет до сих пор трогательно признается жене в любви. В чем же секрет Марины Муравьевой и как ей удается так долго удерживать популярного певца при себе? На эти вопросы женщина недавно сама ответила своим поклонникам.

«Чтобы держать Газманова, надо его держать!» — цитирует супругу певца издание «7 дней».

После этого откровения женщина перечислила, какими же качествами она добивается результата. По словам Марины, ей нужно быть хорошей хозяйкой и страстной любовницей. При этом жена лишний раз не докучает мужу и сама осуществляет свои желания. Внешность так же важна — дама старается оставаться молодой, красивой, спортивной. Кроме этого, она назвала еще множество прилагательных, которым должна соответствовать: мудрая, благоразумная, талантливая, умная и так далее.

Создается впечатление, что Марина нарисовала далекий от реальности образ идеальной жены. А поклонникам остается только поверить в него или нет. Но даже если супруга певца где-то и приукрасила свои достоинства, то все равно нельзя не согласиться с тем, что ее метод работает. 17 лет брака на фоне последних громких разводов выглядят подвигом.