«Осуществил сегодня мечту моей Маруси»: Газманов с женой отмечают розовую свадьбу

В семье 68-летнего заслуженного артиста России Олега Газманова 15 июля – счастливое событие. Певец с его супруга Марина Газманова отмечают розовую свадьбу. Музыкант в личном Instagram сообщил поклонникам, что по этому случаю весь дом с самого утра украшен во все розовое.

«Годовщина свадьбы, 17 лет наших официальных отношений! Утренняя суета: моя Марина Газманова и дети украшают дом и облачаются во все розовое. Надо как-то выдержать это ми-ми-ми», — посмеялся певец. И признался: «Я осуществил сегодня еще одну мечту моей Маруси».

Оказалось, что супруга мечтала пожить в шалаше, и Газманов осуществил желание возлюбленной. Он организовал в саду палатку, в которую его жена с удовольствием нырнула, и они готовятся провести ночь под открытым небом.

А сын Марины Газмановой, Филипп, сделал неожиданный и очень мягкий подарок виновникам торжества. Он знает, как его мама любит парнокопытных пушистых альпак, и организовал фотосессию с этими забавными животными прямо в доме.

Отметим, что в браке у Олега и Марины Газмановых на свет появилась дочка Марианна, которой в этом году исполнится 17 лет. Кроме того, у музыканта есть взрослый сын Родион, а у его супруги — сын Филипп от прежних отношений.