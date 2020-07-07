«Пришла в мою жизнь, чтобы забрать все»: начался суд по делу о клевете на Джонни Деппа

Актер судится с изданием, которое встало на сторону его бывшей жены Эмбер Херд и опубликовало статью о ее предполагаемом избиении.

7 июля в Лондоне началось судебное разбирательство по делу голливудского актера Джонни Деппа, который выступил против британского таблоида The Sun, написавшего, что мужчина избивал свою супругу Эмбер Херд. Статья об этом появилась в апреле 2018 года и содержала якобы неопровержимые доказательства того, что муж напал на жену. Звезда считает, что этой публикацией его оклеветали.

Как передает издание Sky News, на первом заседании адвокаты Деппа заявили, что он не избивал бывшую супругу, а обвинения в насилии со стороны Херд являются полной ложью. Их позиция заключается в том, что Херд сама придумала описанные ею факты насилия, и вообще это она являлась агрессором в расторгнутом браке. А еще юристы подчеркнули, что звезда «Пиратов Карибского моря» добивается не денег, а очищения своей репутации.

«Он (Депп, — прим. авт.) не является и никогда не был женоненавистником, — сказал адвокат актера Дэвид Шерборн. — Он утверждает, что именно мисс Херд начала ссориться с ним и ударила его кулаком, и он мало что мог сделать, чтобы остановить это. Она была обидчиком, а не он».

больше по теме Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд Актер нашел еще больше доказательств того, что актриса была с ним жестока.

Когда судья дал слово Деппу, тот сказал, что он не тот «ужасный монстр», каким его пытаются изобразить. Сторона актера собирается предоставить в суд доказательства своей позиции. Ожидается, что во время разбирательства по видеосвязи будут заслушаны показания актрис Ванессы Паради и Вайноны Райдер — бывших подруг Деппа, которые уверяют, что он никогда не подвергались насилию со стороны звезды. Сторона газеты же давит на то, что Джонни часто принимал наркотики и был замечен в публичных вспышках гнева. В ответ адвокаты актера уверяют, что ему было бы бессмысленно подавать этот иск, если бы обвинения в домашнем насилии не были ложными.

«Теперь я убежден, что она (Херд, — прим. авт.) пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что можно отнять, а затем уничтожить то, что останется», — говорится в свидетельских показаниях Деппа.

Напомним, пара расстались в 2016 году, и актриса сразу же стала обвинять своего бывшего мужа в избиениях. Тот ответил ей тем же, и его доводы были убедительнее. Теперь уже женщина может оказаться на скамье подсудимых.

А кому вы больше верите Эмбер или Джонни?