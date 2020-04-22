Прогнать, чтобы удержать: как Эмбер Херд охотилась на Джонни Деппа

Однако прославилась яркая блондинка не столько своими ролями в кино, сколько громкими разборками с Джонни Деппом – звездой мирового уровня и своим бывшим мужем.

До встречи с Деппом – скандальный гражданский брак

История началась в 2010 году. Тогда Эмбер Херд, почти никому не известной актрисе, было 24. Она жила в гражданском браке со своей подругой-фотографом. Эмбер Херд вовсе не скрывала своих предпочтений – пара вместе фотографировалась на публичных мероприятиях.

Джонни Деппу на тот момент уже исполнилось 46. Рядом с ним много лет находилась Ванесса Паради – супруге успешного красавца удавалось, несмотря на хрупкость, железной рукой справляться со всеми недостатками мужа. Под ее влиянием Депп практически избавился от вредных привычек и стал заботливым мужем и отцом.

Роковое знакомство: Эмбер «распускает перья»

Первая встреча произошла, когда Эмбер и Джонни начали сниматься в фильме «Ромовый дневник». Джонни Депп позднее признавался: его «зацепила» яркая красота актрисы.

Впрочем, во время съемок никакого романа еще не было – было просто общение, и даже не слишком близкое.

Роман начался позднее. Прошла премьера «Ромового дневника», за ней последовал промо-тур. И вот здесь-то Эмбер Херд показала себя во всей красе: она появлялась на публике исключительно в облегающих открытых платьях, принимала под вспышками фотоаппаратов соблазнительные позы, зазывно улыбалась…

Все это было направлено лишь на одного человека: Джонни Деппа. Эмбер решила, что он станет для нее отличной партией и поможет стать своей в Голливуде.

Надо сказать, предприимчивая девушка из Техаса, прибывшая в Голливуд почти без денег, отлично подготовилась, — она даже выучила названия любимых блюзовых композиций Джонни и поразила его своими познаниями.

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Манипулировала, пока он на ней не женился

И действительно, тактика Эмбер оказалась выигрышной. Скоро Депп развелся с Ванессой. Эмбер, в свою очередь, рассталась с подругой-сожительницей, однако не спешила соединяться с актером.

Ей не нужно было просто проживание под одной крышей – ей нужны были твердые гарантии стабильности, то есть официальный брак.

Несколько раз она демонстративно покидала Джонни. Он, подобно влюбленному подростку, бросался за ней следом и делал все, чтобы вернуть ветреную подругу: дарил безумно дорогие украшения, назвал ее именем пляж на одном из Багамских островов, приглашал в самые пафосные рестораны… А она, покружив ему голову, снова исчезала.

И знаете, хитрая Эмбер добилась своего. В 2015 году состоялась долгожданная свадьба.

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Ее карьера пошла в гору, а новые фильмы с Деппом стали провальными

Все получилось, как мечтала Эмбер: новая миссис Депп то и дело получала заманчивые предложения – сняться на обложку глянца, исполнить главную роль…

А Джонни снова начал пить, набрал лишний вес, фильмы с его участием уже не пользовались популярностью. Эмбер продолжала им манипулировать, то и дело угрожая уйти.

Чтобы удержать ее возле себя, актер сначала переименовал свою яхту «Ванесса», а потом Эмбер заставила ее и вовсе продать.

Обвинила Деппа в побоях

Уже в мае 2016-го Эмбер подала на развод, обвинив Джонни в домашнем насилии. Она утверждала в суде, что супруг регулярно избивал ее.

При разводе Эмбер досталась солидная часть имущества Деппа: 6,8 миллионов долларов и два автомобиля премиум-класса.

Джонни был полностью раздавлен. В таком состоянии его снова приняла Ванесса Паради. Более того, актриса публично заступилась за Деппа, объявив, что за все годы совместной жизни он никогда ничем не обидел ни ее, ни детей.

А потом выяснилось, что вовсе не Джонни Депп избивал Эмбер Херд, а наоборот. Да, Эмбер наносила побои своему мужу, причем делала это постоянно! Депп смог предъявить суду чуть ли не сотню записей с камер видеонаблюдения в их доме, на которых это зафиксировано.

Если попытку Эмбер оклеветать Джонни Деппа докажут – ей может грозить реальный тюремный срок до 3 лет. Правда, похоже, что судебные тяжбы по этому делу продлятся еще долго…

А как вы считаете – в самом ли деле привлекательная блондинка с характером манипулировала Джоннии Деппом?