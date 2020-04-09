Из жертвы в преступницу: Эмбер Херд могут посадить на три года

В мире Голливуда все меняется очень быстро, вот и актриса Эмбер Херд, которая ранее обвиняла Джонник Деппа в домашнем насилии, может оказаться на скамье подсудимых.

Как сообщает издание Ibtimes, женщину обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе за подделку улик против своего бывшего супруга. Хотя актриса многократно заявляла, что Депп ее избивал, недавно выяснилось, что эти сведения далеки от правды.

К счастью, Депп с помощью своих адвокатов сумел доказать свою невиновность, но решил не спускать это с рук бывшей супруге. И теперь уже Херд обвиняется в домашнем насилии. По словам экспертов, в том случае если суд признает вину актрисы, ближайшие три года ей придется провести в тюремном заключении.