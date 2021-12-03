По следам Джоли: Муцениеце призналась в давнишнем желании взять ребенка из детдома

Актриса и мать двоих детей Агата Муцениеце призналась, что у нее в голове давно крутится мысль о том, чтобы взять ребенка из детдома.

Новый выпуск своего YouTube-шоу MamBook 32-летняя артистка посвятила теме усыновления и поделилась своей точкой зрения на этот непростой вопрос.

«Насмотревшись на всяких Анджелин Джоли, которые все с усыновленными детьми, и у них прям огромные такие семьи, я об этом мечтала всегда, и мне казалось, что я, естественно, возьму какого-нибудь чернокожего ребенка обязательно. Чтобы у нас в семье было как можно больше разных «цветных», чтобы как бы объединить нации, народы в одной огромной семье. И меня, кстати, эта мысль еще не покинула», — призналась Агата. «Мне кажется, если бы я менее серьезно к этой мысли относилась, то тогда это сработало бы. То есть если бы я не ждала от ребенка какой-то большой благодарности, любви, и мы бы с ним сразу «на чиле, на расслабоне», тогда, может быть, это и сработало бы. Но не факт».

Однако воплощать идею об усыновлении в реальности актриса не спешит, ведь ее жизнь за последние пару лет круто поменялась. Муцениеце развелась с Павлом Прилучным, и теперь они воспитывают сына и дочь по очереди.

«Я не думала, что у меня не будет мужа. Вот теперь, когда найду нового, мне кажется, я это сделаю», — поделилась звезда со своими подругами.

Однако Агату смущает мысль о том, что большинство приемных родителей имеют какие-то личные мотивы, не очень правильные для того, чтобы брать детей из детдома. Актриса не одобрила, когда люди закрывают приемными детьми некие «дырки» в своей душе или в судьбе. А у нее перед глазами однажды был подобный случай.

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