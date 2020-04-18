«Лучше не лезть»: Прилучный назвал закрытым вопрос развода с Муцениеце

Актер вышел в «прямой эфир» с подписчиками, но вопросы о личной жизни сразу же пресек.

Павел Прилучный назвал закрытым вопрос о разводе с Агатой Муцениеце. Вот уже какой месяц подряд поклонники знаменитой четы переживают за любимых артистов: в конце февраля Муцениеце официально заявила – она разводится с Павлом. Расторгнуть отношения супруги по итогу не успели, а уже в апреле Павел, по словам Агаты, поднял на нее руку.

В субботу, 18 апреля, Прилучный неожиданно для всех вышел в «прямой эфир». В течение короткой трансляции Павел продемонстрировал, как учится готовить. Зрителей же больше интересовали вопросы личного характера – детали развода и любит ли артист жену. Подобный поворот Прилучному не понравился, обсуждать свои отношения он не пожелал.

«Если что-то не знаете, лучше в это не лезть», — отрезал он.

Поспешила внести свои коррективы в происходящее и Муцениеце. Она заявила, что сейчас ее история развода обросла множеством мифов, доверять любым слухам она не советует.