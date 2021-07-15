«Это даст им невероятную силу»: муж Бородиной поделился, что родители должны заложить в детей

В то время, когда Ксения Бородина и Курбан Омаров еще строили крепкую семью, мужа телеведущей спросили, что самое главное он хотел бы заложить в своих детей. Мужчина ответил, что это любовь, как бы банально не звучало.

«Дети, выращенные в любви, идут по жизни совсем с другим потенциалом. Они не такие скованные, робкие, потому что их никогда не оскорбляли, не унижали. Я думаю, через много лет, когда нас не станет, наши дети по-прежнему будут чувствовать в нас опору, потому что мы их всегда любили и верили, что они самые лучшие. В будущем это даст им невероятную силу, я в этом уверен», — рассказывал бизнесмен изданию Woman.ru.

Напомним, что у Омарова есть 13-летний сын от первого брака, а Бородина родила ему дочку Теону, которой сейчас 5 лет. Кроме того, мужчина по-отечески относится старшей дочери телеведущей — Марусе, — ей недавно исполнилось 12.

В процитированном интервью Курбан отмечал, что у них с Ксенией могут быть еще дети, но сам он уже получил ту семью, о которой мечтал. Однако в июне 2021 года стало известно, что ведущая «Дома-2» подала на развод со своим супругом, и, похоже, что пара не собирается мириться.

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