«Все так развод отмечают?»: муж Бородиной закатил пенную вечеринку на яхте в Сочи

В преддверии первой встречи с женой в суде Курбан Омаров не отказывает себе ни в чем.

Практически все новости о Ксении Бородиной в последний месяц посвящены ее предстоящему разводу со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Они были вместе шесть лет, но не успели отметить чугунную свадьбу — Ксения подала в суд.

Однако, глядя на жизнь вчерашней любящей пары, может показаться, что именно решение о разводе стало поводом зажить яркой и веселой жизнью. Бородина улетела в любимую Турцию, сняла там роскошную виллу на берегу Эгейского моря и наслаждается отдыхом. Как и Омаров. Только он путешествует по России, но от этого скучнее его отпуск не стал.

Сначала Казань, теперь Сочи — Курбан Омаров со своим сыном от первого брака отправились в автопутешествие. По прибытии на черноморский курорт первым делом мужчина отправился в море, чтобы закатить пенную вечеринку.

Кадры с весельем и счастливым Омаровым быстро набрали более миллиона просмотров. И многие подписчики их оценили:

«Они как будто назло друг другу отдыхают», «Если никто из-них не страдает, то и слава Богу!! А как они должны себя вести, или не должны — они уже сами разберутся!!», «Вот чего не хватало, пока женат был на Бородиной», «Все так развод мужики отмечают?», Вот отрывается», «Как прям с цепи сорвался», «Молодец, правильно делает, отдыхай по полной, таких как Ксюша — миллион, не она, так другая», — поддержали мужа телеведущей в комментариях.

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