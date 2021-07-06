«Действовать по ситуации»: беременная Арзамасова поделилась, какой станет мамой

Актриса планирует руководствоваться теми принципами воспитания, что существуют в ее семье, а не зачитываться книгами для родителей.

Беременную актрису Лизу Арзамасову спросили, ощутила ли она изменения в своем характере, когда начала ждать ребенка. 26-летняя девушка ответила, что находится в постоянном ожидании чуда, а еще ее внимание разделилось, и лишь некоторая его часть направлена на окружающий мир, так как будущая мама все больше заглядывает и прислушивается внутрь себя.

«Если и есть на свете волшебство, то это именно оно: в тебе зарождается новый человек. Какой он будет? С каким характером? С какой судьбой? Хочешь не хочешь, а впадаешь в фантазии и мечты. Я все время здесь и не здесь, — поделилась молодая артистка. — И, как ни странно, краски окружающего мира при этом стали ярче. Все воспринимаю позитивно и восторженно. «Мир! Готовься! Еще одно чудо скоро появится!»

Девушка отметила, что не читает книг по воспитанию детей, а когда родится ребенок, будет руководствоваться тем, как ее саму воспитывала мама. В семье артистки, по ее словам, никогда не увлекались родительской литературой, при этом растили замечательных женщин.

Журналисты спросили Арзамасову, совпадают ли у нее с мужем Ильей Авербухом взгляды на воспитание детей. Актриса ответила, что какими бы не были ее с мужем нынешние мысли на этой счет, столкнувшись с конкретной ситуацией, они разобьются в пыль.

«Мне кажется, что мы с Ильей оба достаточно рассудительны и чувствительны для того, чтобы следовать не своим взглядам, а ориентироваться на желания и стремления будущего маленького человека. Прислушиваться и действовать каждый раз по ситуации», — цитирует Лизу издание WomanHit.

Напомним, в конце 2020 года звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста и хореографа Илью Авербуха. Весной 2021-го звездная пара обрадовала поклонников новостью о том, что они ждут ребенка.

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