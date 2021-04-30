Сын Авербуха, Ягудин и звезды шоу-бизнеса отреагировали на беременность Арзамасовой

30 апреля знаменитый устроитель ледовых шоу Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова объявили о том, что ждут ребенка. Звезды выложили видео с признанием в социальные сети, не дожидаясь, пока журналисты или зрители разглядят округлившийся живот девушки.

Звезды шоу-бизнеса и фигурного катания тут же поспешили поздравить супругов, которые поженились в декабре 2020 года.

«Ну наконец-то! Илья, очень рада за вас! Поздравляю», — написала в комментариях под постом Авербуха фигуристка Татьяна Навка. «Ух ты! Какая новость! Это же прелестно, поздравляю», — добавил Алексей Ягудин, который, кстати, ранее советовал молодоженам сразу после ЗАГСа идти в роддом.

«Поздравляю, ребята! Какие же вы молодцы!» — отметился в комментариях у Арзамасовой Тимур Родригез. «Мы молчали, как партизаны, — призналась Елена Валюшкина. — Обнимаю». «Хаха, надеюсь, не будет таким разгильдяем как я», — написал 16-летний сын Авербуха от первого брака Мартин.

Также поздравительными комментариями отметились Евгения Медведева, Алла Михеева, Дмитрий Соловьев, Дарья Мороз, Елена Захарова, Екатерина Волкова, певица Зара, Оскар Кучера, Любовь Толкалина, Лена Борщева, Сати Казанова и многие другие знаменитости.

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