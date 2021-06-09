«Такое счастье оставаться вдвоем»: Дмитрий Шепелев с удовольствием провел вечер без детей

8 июня телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова отправились на концерт артистки стендапа Ирины Мягковой. Пара поехала на светское мероприятие без детей, а на следующий день ведущий выложил в Instagram несколько фотографий из машины, на которых он и мать его ребенка выглядят веселыми и счастливыми.

«Такое счастье оставаться вдвоем хотя бы на несколько часов, — написал 38-летний шоумен. — Как говорится, с заходом солнца, когда дети ложатся спать, для родителей все только начинается. Как жаль, что будильник на 06:20 ну никак не отменишь».

Подписчики Шепелева в комментариях восхитились радостными эмоциями, которые источают лица пары, и начали наперебой желать счастья влюбленным.

«Вы такие естественные. И не только у вас будильник на так рано. Спасибо что рассказываете про себя», «Неплохая пара… Хорошо смотритесь. Жена красивая», «Какая же она настоящая у вас», «Хорошенькие до невозможности» — написали поклонники.

Очевидно, что ведущий и его избранница на вечер оставили детей на няню. Хотя совсем недавно Дмитрий делился своим неприятным опытом найма сиделок для детей.

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