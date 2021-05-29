«Начинают вести себя, как полные идиоты»: Дмитрий Шепелев рассказал, какая няня точно не подойдет его детям

Телеведущий назвал очень важный для него критерий.

Отец ребенка Жанны Фриске разместил в личном аккаунте пост негодования. Оказалось, знаменитости не нравится, когда взрослые люди не воспринимают детей всерьез.

Ведущий программы «ДОстояние Республики» рассказал историю, когда он отказался от услуг няни для своего ребенка. Дмитрий объяснил свой выбор тем, что женщина начала «сюсюкаться» с малышом вместо того, чтобы объяснить ребенку необходимость прогулки.

«У нас на испытательном сроке была няня, она должна была пойти с ребенком на прогулку. Никак у нее не получалось его завлечь, и ничего лучше не придумала, как взять его куртку в вытянутую руку, начать потряхивать ей и приговаривать: «Курточка хочет гулять. На, на, на. Курточка хочет гулять». По-моему, она перепутала собачку с ребенком», — отметил Шепелев.

Также Дмитрий заявил, что некоторые серьезные люди забывают русский язык, когда видят что-то умилительное. По словам телеведущего, слащавые обращения не делают мужчин и женщин лучше.

«Почему многие взрослые, когда видят детей или собак, начинают вести себя, как полные идиоты?», — возмутился Шепелев.

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