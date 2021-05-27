«Старшей досталось»: бывшая жена Меладзе вспомнила, как объясняла дочкам уход отца из семьи

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала гостем YouTube-шоу МамBook Агаты Муцениеце, где ее подробно расспросили о воспитании трех дочерей известного певца. В ходе разговора речь зашла и о том периоде, когда пара развелась, и девочкам надо было объяснить, что родители больше не вместе. Экс-супругу звезды спросили, поддерживали ли ее наследницы, или же они приняли сторону отца.

«Сторону папы им, наверное, сложно было принять. А я каждое свое действие объясняла, — ответила Ирина. — Я понимала, что травмы у нас все из детства, и поэтому надо объяснять каждый шаг — что ты делаешь и почему. Старшей досталось, я ей много объясняла».

Женщина поделилась, что вначале могла обмануть девочек «сказками» про то, что отец уехал на гастроли и поэтому не появляется дома, но долго такие отговорки не могли работать. Дети ходили в школу, читали прессу и не могли не понимать, что произошло. Женщина к тому времени прочла ряд книг по психологии и, набравшись материала, начала объяснять ситуацию наследницам.

«Говорила, почему надо так поступить. Потому что не просто «надо». «Хорошо» — это для ребенка, да и вообще для любого человека, пустой звук. Надо объяснить, что невыгодно поступать плохо», — подчеркнула бывшая жена Меладзе.

Правда, о том, как она преподнесла дочкам логику поступков их отца, женщина рассказывать не стала.

Напомним, у Валерия и Ирины в браке родились три дочери: Инга, Софья и Арина. Сейчас им 30, 22 и 18 лет соответственно. В начале 2010-х певец ушел из семьи к одной из солисток группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой, которая к тому моменту тоже родила ему сына. В новом браке у певца также три ребенка, но со старшими дочерьми он продолжает общаться.

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