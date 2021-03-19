«Скоро понадобится еще один стул»: Валерий Меладзе запечатлелся в обществе трех красавиц-дочек

Музыкант заявил, что дети — это самое ценное, что есть в его жизни.

Певец Валерий Меладзе в Instagram поделился фотографией, на которой он сидит за столом в обществе трех своих красавиц-дочек от первого брака — Инги, Софьи и Арины.

«Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул». Валерий Меладзе

«Такому папе нужно, как можно больше детей. И цифра шесть вовсе не предел», «Валерий, вы очень правильно мыслите. Дети — это самое дорогое, что есть в нашей жизни», «Скоро в вашей большой семье на одного талантливого человека станет больше», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что недавно вторая жена Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева, объявила о своей беременности. У пары уже есть два общих сына — Константин и Лука.

Смотрите также: