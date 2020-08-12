Все пошли в маму: экс-жена Валерия Меладзе появилась на премьере с дочками певца

Ирина Меладзе пришла в столичный кинотеатр, где состоялась премьера фильма «Агент Ева». Бывшая избранница популярного певица привлекла к себе внимание, так как была в компании свою наследниц.

После пандемии коронавируса жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. Теперь снова можно гулять, посещать торговые центры, а недавно открылись и кинотеатры, но заполняемость зала теперь не может превышать 50%. Истосковались по выходам в свет и звезды. 11 августа у них появилась возможность вновь пройтись на ковровой дорожке и насладиться фильмом на большом экране: в Москве состоялась премьера экшн-триллера «Агент Ева» режиссера Тейта Тейлора.

Насладиться картиной про агента секретной службы пришли такие звезды, как Мария Голубкина, Наталья Бочкарева, Эвелина Бледанс, Ирина Безрукова и другие известные персоны. Впервые за долгое время вышла в свет бывшая жена Валерия Меладзе — Ирина Меладзе. Она появилась на публике с дочками: 21-летней Софией и 17-летней Ариной. Самой старшей наследницы Инги с ней не было, так как девушка несколько лет назад вышла замуж и упорхнула из-под крыла матери, но вскоре пара развелась.

Экс-возлюбленная певца предпочла наряд в стиле total black. На ней были узкие брюки, блузка и туника в тон. София предпочла алый сарафан с принтом, а вот ее сестра оделась в одной цветовой гамме с мамой, надев черное платье свободного кроя. Наследницы Меладзе очаровали публику. Многие отметили, что девушки выросли копиями своей мамы, а вот на папу совсем не похожи. Добавим, что большая премьера фильма «Агент Ева» для широкого проката состоится 20 августа.

Напомним, что Меладзе теперь живет с Альбиной Джанабаевой. Они поженились в 2014 году. На тот момент их сыну Косте уже было 10 лет. У певица закрутился роман с коллегой, когда он еще был женат на Ирине. После развода женщина стала увлекаться религией. Она живет в просторном загородном доме вместе с дочками.