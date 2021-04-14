«Я поступил несправедливо по отношению к Оле»: Козловский объявил о расставании с Зуевой

Как отметил актер, он бы не хотел вдаваться в причины такого своего решения.

Актер Данила Козловский в эфире шоу «А поговорить?» подтвердил в разговоре с ведущей Ириной Шихман, что расстался со своей любимой девушкой — актрисой Ольгой Зуевой. При это он заметил, что не хотел бы вдаваться в детали такого своего решения.

«Я не хочу анализировать. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле. Так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал гадко». Данила Козловский

Напомним, что в марте прошлого года Ольга Зуева подарила дочь Даниле Козловскому. Казалось, что у пары все гладко в отношениях.

Большую часть времени экс-возлюбленная Данилы Козловского проводит в США. Там же она растит дочку Оду Валентину. Порой модель делится с поклонниками свежими снимками малышки в Instagram. Но о личной жизни звезда не распространяется.

Смотрите также: