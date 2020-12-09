«Не заставляю детей учиться»: Тутта Ларсен раскрыла свой главный принцип воспитания

Тутта Ларсен в этом году отметила 46-летие. Однако она почти не изменилась за минувшие годы. Поклонники восхищаются тем, как выглядит телеведущая. При этом она успела родить троих детей. Вместе с мужем Валерием Колосковым телеведущая воспитывает десятилетнюю дочку Марфу и пятилетнего сына Ивана. От прошлых отношений у нее также есть 15-летний наследник Лука. В новом интервью она пояснила, как ей удается совмещать карьеру и материнство.

По словам Тутты, она не распределяет обязанности между собой и мужем, так как Валерий спокойно может сменить подгузник, покормить детей или погулять с ними. Более того, если телеведущая сильно устает на работе, то может прийти домой и сказать, чтобы ее не трогали. Девушка призналась, что с наследниками они стараются быть друзьями.

«Выстраиваем доверительные отношения, поэтому у нас в семье практически не наказывают детей», — отметила Ларсен.

По ее словам, любой член семьи говорит: «Мне это не нравится» — этого достаточно, чтобы скорректировать поведение. Это относится и к детям. Они могут пояснить, что их раздражает, тогда родители прекращают делать то, что им не нравилось.

«Но это не касается учебы. Я не заставляю детей учиться, а просто объясняю, что не всегда можно делать то, что тебе хочется. Что есть какие-то законы социума, законы физики, наконец», — рассказала телеведущая.

Логика Тутты проста: если не сделала домашнее задание, то будут проблемы в школе, а следовательно, останется меньше времени на отдых. Ей проще все объяснить, чем применить наказания. Она признала, что переняла этот принцип воспитания у своих родителей. Так дети сами выбирают, что делать, когда пришли домой, и приучаются к самостоятельности, а в итоге также стараются оправдать доверие родителей, пишет издание 7days.

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