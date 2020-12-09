«Не ожидала такой прыти»: Тутта Ларсен рассказала, как ее 10-летняя дочка стала телеведущей

Тутта Ларсен хорошо знакома тем, кто родился 20 и 30 лет назад. Она была популярным ви-джеем телеканала «MTV Россия». Также девушка работала на радио: три года назад она согласилась вести передачу «Еду на Ура» на «Карусели». Ее напарницей стала 10-летняя дочка Марфа. В новом интервью телеведущая рассказала, как ее наследница получила работу.

«Нас пригласили и мы подошли», — пояснила Тутта.

Как оказалась, она не ожидала, что у дочки раскроется настоящий талант в этой сфере. Девочка ходит на съемки как на работу и чувствует себя очень раскованно перед камерой.

«Марфа оказалась абсолютно прирожденной телеведущей, она в кадре себя чувствует очень органично. Я сама не ожидала такой прыти. И как-то так все закрутилось», — поделилась журналистка.

По словам Ларсен, она не ожидала, что в итоге их передача станет лучшей, по мнению зрителей. Теперь многие мамы играют с детьми в Марфу и Тутту. При этом девушка подчеркнула, что работала на ТВ все же сложное дело, к чему ее ребенок был не готов. Также телеведущая не видит ничего плохого, что ее дочка стала публичной личностью, хоть многие родители этого стараются избегать. Она подчеркнула, что не заставляет Марфу ничего делать. Если у девочки исчезнет интерес к работе, они прекратят сниматься. При этом Тутта отметила, что ее наследнице и так осталось недолго мелькать в кулинарной передаче.

«У нас есть еще год-два, а потом все, на пенсию. Но в семье еще есть Ваня, который может прийти на смену. Он маленький, ему всего пять лет», — рассказала Ларсен.

Девушка пояснила, что мальчик уже снимался в рекламе и участвовал в нескольких проектах, но, возможно, что ему не хватит обаяния, чтобы заменить сестру на передаче. «Он совершенно чудесный, но гораздо более сдержанный» — пояснила звезда, пишет издание 7days.

Сморите также: