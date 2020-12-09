«У меня обычные дети»: дочка Тутты Ларсен хочет связать судьбу с лабораторной биологией

Телеведущая не скрывает, что ее дети с малых лет снимаются в разных проектах.

Тутта Ларсен в свое время прославилась как телеведущая. Однако за минувшие годы она также успела стать женой и многодетной мамой. Девушка счастлива в браке с Валерием Колосковым. Она подарила ему дочку Марфу и сына Ваню. От первого брака у нее также есть сын Лука, который скоро окончит девятый класс. Ларсен настолько прониклась к детям и научилась с ними управляться, что часто дает советы другим мамам.

Так, ее пятилетний сын уже снимался в рекламе, а вместе с дочкой Тутта ведет кулинарную передачу на детском канале. 10-летняя Марфа так органично смотрится в кадре, что у шоу появились десятки поклонников. По словам Ларсен, девочке нравится ее работа, более того, она раскрылась как отличная телеведущая. При этом девушка отметила, что ее наследница не намерена связывать жизнь с телевидением.

«Дочь хочет заниматься биологией. Раньше у нее была мечта стать доктором всего тела. Причем она хотела заниматься какими-то экзотическими болезнями. Потом Марфа поговорила с одной моей знакомой, специалистом по экзотическим заболеваниям, и передумала. Не готова она оказалась столкнуться с мухой цеце или ядовитым пауком. Решила, что будет заниматься лабораторной биологией», — рассказала Тутта.

При этом она отметила, что у девочки очень много увлечений, но ее ни к чему не принуждают. Марфа сама посещает фольклорный вокал, учится играть на фортепиано, изучает языки и ходит в бассейн. Малышке все это нравится, поэтому пока бросать что-то из увлечений она не хочет, хотя ранее она перестала ходить в театральную студию. По словам Ларсен, если бы ее дети были вундеркиндами, то она бы старалась направить их в музыку и спорт.

«Но у меня обычные дети, достаточно разносторонние, хочется, чтобы они пробовали максимум разнообразных активностей», — пояснила звезда, пишет издание 7days.

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