«Будучи матерью-одиночкой карьеру построила»: Рита Дакота нашла, за что себя похвалить

Молодая певица Рита Дакота написала пост в Instagram о том, что перестала сравнивать себя с другими людьми. Например, 30-летняя артистка больше не ориентируется на гибких красоток на занятиях по растяжке, а радуется тому, что сегодня смогла потянуться сильнее, чем вчера.

«Смотрю на других певиц, молодых, популярных, без детей и семей, девчонок, которые живут на студиях, «дропая» трек за треком, снимая «тик-токи», восхищаюсь трудоспособности, но больше не сравниваю себя с ними, а «свищу» себе за то, что будучи матерью-одиночкой вообще карьеру построила, вообще доехала до этой репы/съемки/студии, я просто умница, что у меня сегодня получилось», — пишет Дакота.

Также певица поделилась, что в ее команде есть человек, чья мама прикована к инвалидному креслу. Осознав это, артистка стала еще больше ценить и уважать своего сотрудника, так как он профессионально выполняет свои задачи, чередуя их с походами в больницу и кормлением больной матери. При этом человек ни разу не заикнулся о том, что у него такая жизненная ситуация.

Рита призналась, что не знает, зачем написала этот пост, но уверена, что ее умозаключения кому-то пригодятся.

Напомним, что в 2015 году певица связала свою жизнь с коллегой по «Фабрике звезд» Владом Соколовским. Через два года у пары родилась дочь Мия, но это не спасло брак: Рита развелась с мужем из-за его измен. Впрочем, певец не отказывается от воспитания дочери, да и сама Дакота уже нашла себе нового возлюбленного.