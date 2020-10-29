«Это больно!»: Рита Дакота пошла на занятия по растяжке, чтобы сесть на шпагат

Певица Рита Дакота и ее новый молодой человек Федор Белогай отправились в фитнес-центр, чтобы позаниматься над растяжкой. Пара поставила себе цель — сесть на шпагат и доверила свою гибкость специалистам.

Однако когда тренер стал аккуратно давить на 30-летнюю артистку, принявшую малоудобную позу, та откровенно завизжала. Выпускница «Фабрики звезд» не смогла сдержать эмоций, попав на тренировку.

Путь к заветному шпагату оказался для Дакоты очень болезненным. А вот ее бойфренд испытание растяжкой перенес стоически. В Stories, которые выложила Рита, она постоянно спрашивает мужчину, почему он не визжит.

«Это офигеть как больно! Но зато заветный шпагат все ближе», — поделилась певица со своими поклонниками.

Напомним, что полтора года назад артистка рассказывала поклонникам, что после родов у нее был запрет на спорт и она комплексовала из-за своего тела. Девушка даже подумывала о кардинальных методах похудения. Хорошо, что сейчас это уже позади.