«Деловая колбаса»: Екатерина Вилкова показала подросшую дочь

Исполнительница главной роли в фильме «Стиляги» поделилась свежим семейным кадром. Екатерина Вилкова разместила на своей странице фотографию дочери от актера Ильи Любимого.

Малышка Павла в яркой розовой курте и расклешенных джинсах попала в объектив камеры Вилковой. Любимова на заднем сиденье автомобиля с озабоченным видом разговаривала по телефону.

«Деловая колбаса», — подписала снимок актриса.

Поклонники артистки остались в восторге от девочки. Они отметили сходство матери и дочери:

«Красотка, Павлуня!», «Как же она на Вас похожа», «Такая зайка! Вся в маму!», «Ой, какая большая уже!», «Ой, такая милая».

Отметим, что Павла — старший ребенок в семье акторов Вилковой и Любимого. В апреле далекого 2014 года у пары родился сын Петр.

Напомним, что недавно актриса сообщила своим подписчикам, что фильм «Последний богатырь» с ее участием выйдет на экраны в первый день нового года. Примечательно, что в анимационной сказке появится новый герой — Колобок. Персонажа озвучил бывший муж актрисы Кристины Асмус — Гарик Харламов.