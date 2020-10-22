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«Деловая колбаса»: Екатерина Вилкова показала подросшую дочь

36-летняя актриса незаметно сфотографировала восьмилетнюю Павлу.

«Деловая колбаса»: Екатерина Вилкова показала подросшую дочь
Екатерина Вилкова опубликовала забавный снимок дочери. Фото: Instagram.com/oldkavilochka

Исполнительница главной роли в фильме «Стиляги» поделилась свежим семейным кадром. Екатерина Вилкова разместила на своей странице фотографию дочери от актера Ильи Любимого.

Малышка Павла в яркой розовой курте и расклешенных джинсах попала в объектив камеры Вилковой. Любимова на заднем сиденье автомобиля с озабоченным видом разговаривала по телефону.

«Деловая колбаса», — подписала снимок актриса.

Павла Любимова
Павла Любимова в машине знаменитой мамы. Фото: Instagram.com/oldkavilochka

Поклонники артистки остались в восторге от девочки. Они отметили сходство матери и дочери:

«Красотка, Павлуня!», «Как же она на Вас похожа», «Такая зайка! Вся в маму!», «Ой, какая большая уже!», «Ой, такая милая».

Отметим, что Павла — старший ребенок в семье акторов Вилковой и Любимого. В апреле далекого 2014 года у пары родился сын Петр.

Напомним,  что недавно актриса сообщила своим подписчикам, что фильм «Последний богатырь» с ее участием выйдет на экраны в первый день нового года. Примечательно, что в анимационной сказке появится новый герой — Колобок. Персонажа озвучил бывший муж актрисы Кристины Асмус — Гарик Харламов.

 

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