Астрологическая несовместимость: нумеролог предсказал Вилковой проблемы с мужем

Как считает Дмитрий Ермолаев, этот год для звезды будет очень тяжелым.

Астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев заявил, что у актрисы Екатерины Вилковой в новом 2020 году возникнут серьезные проблемы в отношениях с мужем актером Ильей Любимовым. Напомним, что у них двое детей — мальчик и девочка. Все дело кроется в некой астрологической несовместимости.

Он сказал, что звезда картины «Стиляги» никогда не любила выносить сор из избы. Но уже несколько лет у них с супругом не все гладко в личной жизни. И эти проблемы в ближайшее время обострятся.

Как заметил нумеролог, сейчас у Екатерины Вилковой продолжается так называемый «астрологический транзит». Он продлится еще ближайшие три года. В этот период как раз и возникают проблемы в отношениях с любимым человеком.

Также астролог посоветовал актрисе следить за своими финансами. При подписании контрактов на съемки новых картин ей необходимо быть крайне внимательной. На ее звездном имени, возможно, постараются нажиться нехорошие люди. В то же время Ермолаев добавил, что благодаря своему волевому характеру звезда «Стиляг» сможет преодолеть все трудности, сообщает портал Dni.ru.