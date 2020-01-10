НОВОСТИ

Астрологическая несовместимость: нумеролог предсказал Вилковой проблемы с мужем

Как считает Дмитрий Ермолаев, этот год для звезды будет очень тяжелым.

Астрологическая несовместимость: нумеролог предсказал Вилковой проблемы с мужем
Нумеролог предсказал будущее Вилковой с мужем/http://globallookpress.com/

Астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев заявил, что у актрисы Екатерины Вилковой в новом 2020 году возникнут серьезные проблемы в отношениях с мужем актером Ильей Любимовым. Напомним, что у них двое детей — мальчик и девочка. Все дело кроется в некой астрологической несовместимости.

Он сказал, что звезда картины «Стиляги» никогда не любила выносить сор из избы. Но уже несколько лет у них с супругом не все гладко в личной жизни. И эти проблемы в ближайшее время обострятся.

Как заметил нумеролог, сейчас у Екатерины Вилковой продолжается так называемый «астрологический транзит». Он продлится еще ближайшие три года. В этот период как раз и возникают проблемы в отношениях с любимым человеком.

Также астролог посоветовал актрисе следить за своими финансами. При подписании контрактов на съемки новых картин ей необходимо быть крайне внимательной. На ее звездном имени, возможно, постараются нажиться нехорошие люди. В то же время Ермолаев добавил, что благодаря своему волевому характеру звезда «Стиляг» сможет преодолеть все трудности, сообщает портал Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ЕрмолаевЕкатерина ВилковаИлья ЛюбимовНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Астрологическая несовместимость: нумеролог предсказал Вилковой проблемы с мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: