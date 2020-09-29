Горчичный монохром: Екатерина Вилкова нарядила дочку в свитер оверсайз и берет с помпоном

Екатерина Вилкова уже девять лет состоит в браке с Ильей Любимовым. У девушки успешно сложилась актерская карьера. Она играет в театре, снимается в кино и несколько раз отметилась в музыкальных клипах у звездных артистов. Поклонники восхищаются утонченной красотой актрисы, но она редко выходит в свет. Своих родных звезда также оберегает от лишнего внимания. Однако в последнее время она стала чаще делиться снимками с наследниками.

У Ильи и Екатерины подрастают двое детей: восьмилетняя дочка Павла и шестилетний сын Петр. Актриса любит собирает наследников на природе или возить на море. Также они уже не раз участвовали в фотосессиях. Девушка радует поклонников стильными образами. Порой она одевается в одном стиле с детьми. Так на днях Вилкова вместе с мужем и малышами снялась в модной фотосессии. Они примерили осенние наряды.

Любимов позировал в пальто и брюках винного оттенка, а также теплом свитере. Рядом с ним был сын, облаченный в светлые брюки, синий пиджаке и шарф. А вот у Екатерины был образ в стиле монохром. Она надела песочную юбку, кремовый джемпер и тренч в тон ему. Актриса позировала с дочкой, которая предстала в горчичном луке. На ней был свитер оверсайз, юбка плиссе и колготки и даже берет с помпоном одного цвета.

«Дети с удовольствием бегали в универсальных теплых полусапожках», — отметила звезда.

Поклонники восхитились стильной семьей. Многие отметили, что не видели более гармоничной пары. А образ малышки Павлы вызвал у всех восторг.