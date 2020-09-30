«Трудно, но очень интересно»: Ксенофонтова раскрыла, что помогает ей в воспитании детей

Актриса Елена Ксенофонтова рассказала порталу Teleprogramma.pro, как справляется одна с воспитанием детей. Напомним, у заслуженной артистки России подрастают 17-летний Тимофей и 9-летняя Софья. После многолетнего суда со своим третьим супругом звездная мама занимается наследниками сама и признается, что не испытывает по этому поводу каких-то особенных проблем.

По словам актрисы, она много читает вместе с детьми, обсуждает просмотренное вместе кино. В редких случаях, когда интуиции и материнского сердца не достаточно, чтобы понять ребят, 47-летняя женщина прибегает к помощи специальных книг и советам психологов.

«У детей свои проблемы, чаяния, секреты, но при этом у нас довольно доверительные отношения. И я вместе с ними проживаю взросление, переходы в новое качество. Это трудно, но очень интересно», — поделилась Елена.

Женщина отмечает, что среди всех инструментов воспитания больше всего помогает максимальное внимание к детям. По мнению Ксенофонтовой, родителю стоит хотя бы попытаться понять чувства ребенка, не навязывая ему своего мнения.

Добавим, что последние пять лет актриса блистает в телевизионной франшизе «Кухня» в роли бизнесвумен Элеоноры Галановой, у которой тоже не все гладко в личной жизни.