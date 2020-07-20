Закулисные тайны сериала «Кухня. Война за отель»: Нагиев — бомж, а Ксенофонтова в локонах

Teleprogramma.pro заглянула за ширму нового сериала и вот, что там увидела.

В Подмосковье возобновились съемки нового сезона сериала «Кухня. Война за отель». А это значит, что скоро зрители снова увидят Дмитрия Назарова, Дмитрия Нагиева, Елену Ксенофонтову, Григория Сиятвинду и многих других полюбившихся героев проекта.

Ну, а Teleprogramma.pro пока заглянула за кулисы сериала, который выйдет на телеканале СТС уже скоро.

Предыстория первого сезона

Напомним предысторию многосерийного фильма: сериал «Кухня. Война за отель» — это спин-офф двух кинокартин «Кухня» и «Отель Элеон». А, выражаясь по-простому, «гибрид» этих проектов.

Многие актеры из двух вышеназванных сериалов перекочевали в новый объединенный проект, премьера которого состоялась в декабре прошлого года.

По сюжету первого сезона сериала «Кухня. Война за отель» главная героиня Элеонора Галанова осталась без своего бутика-отеля Eleon, который, по ее мнению, поджег бывший муж Дмитрий Нагиев (он в сериале играет самого себя).

Но женщина не унывает и открывает новый отель New Eleon, а в качестве сотрудников приглашает дочь Катю, управляющего Михаила Джековича и еще одного своего бывшего супруга — шеф-повара Виктора Баринова.

Судя по пресс-релизу о сериале, предоставленному телеканалом СТС, в новом сезоне Баринов, в итоге, становится хозяином отеля New Eleon, но хочет поскорее продать его, чтобы открыть кулинарную академию, о которой долго мечтал.

А Элеонора же, напротив, мечтает отвоевать свою гостиницу обратно. Кто победит в этой битве титанов?

Изначально планировалось, что съемки новых серий сериала «Кухня. Война за отель» начнутся в марте этого года, но коронавирус, конечно, внес свои коррективы.

Для съемок установили дезинфекционный туннель

Второй сезон стартовал в горах Сочи, однако из-за пандемии съемки приостановили до лета. Сейчас же съемочная группа находится в подмосковном павильоне, где построены декорации отеля и ресторана. Вскоре группа вернется в Сочи, чтобы снять натурные сцены — эпизоды в казино.

«Мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора, в том числе установили дезинфекционный туннель. Также осуществляем контроль температуры всех участников съемок, обеспечиваем средствами индивидуальной защиты и организовываем плановые тестирования. Со своей стороны, предпринимаем все возможные меры по организации контроля за здоровьем съемочной группы», — рассказывают продюсеры.

Снег из наполнителя для подгузников

Так как из-за пандемии зимние съемки в Сочи перенесли на лето, художники готовятся превращать курорт в заснеженный город.

Кстати, ради зимних кадров актерам приходится сниматься в теплых куртках в тридцатиградусную жару, а художникам-постановщикам проявлять чудеса изобретательности.

По их замыслу планируется, что деревья украсят гирляндами, а снег изготовят из наполнителя для подгузников. Так, из одной упаковки получается четыре ведра «снега». А с помощью компьютерной графики дорисуют лавину и другие природные явления.

Кстати, для удобства некоторые сочинские объекты сделали в Москве. Например, часть скалы, с которой связано много сцен нового сезона, решили смастерить в павильоне.

Построенные ранее декорации отеля и ресторана в Подмосковье претерпели изменения. По словам художника-постановщика, декорации сделали более насыщенными визуально с помощью глубоких цветов и новых деталей, украшающих помещения.

Также в новом сезоне построили раздевалку для поваров и ванную комнату отеля, которую по сюжету особенно оценил Нагиев.

Нагиев не носит кепи, но надевает наряды от Hugo Boss.

Кстати, о Нагиеве. В новом сезоне стиль Дмитрия Нагиева полностью изменился. Гримеры признаются, что ушли от итальянского шика в микс французской и корейской моды.

Выбрав за основу серый пиджак, к образу героя каждый раз добавляли штаны необычной формы. Кроме того, Нагиев больше не носит кепи, а в одной из серий он появится в двубортном костюме Hugo Boss.

Также актер снимается в домашней одежде, ведь по сюжету он живет в отеле, скрываясь ото всех.

Для сцен в отеле художники выбрали дизайнерские комбинезоны и спортивные костюмы от российских производителей. Шоумен доволен, с удовольствием носит эти вещи и после съемок даже планирует оставить их себе.

Кстати, в сериале Нагиев всегда использует свои аксессуары (очки, браслеты), считая, что раз он играет хоть и карикатурного, но себя, то должен привносить в съемочный процесс вещи из реальной жизни.

А какие только образы не примерял на себя артист в ходе съемочного процесса.

Такой разный Нагиев: бомж, обладатель дред, борец с инопланетянами

Так, в одной из серий Дмитрий Нагиев играет бомжа. Вдохновленные фильмом «Изгой» с Томом Хэнксом, гримеры сделали Дмитрию максимально небрежную и неухоженную бороду, похожую на бороду героя Хэнкса.

При этом прикрепили ее к лицу актера не с помощью клея, как обычно это бывает в кино, а благодаря двухстороннему скотчу, не раздражающим кожу.

Также в этой серии шоумен примерит дреды до плеч. Гримеры решили не искать парик, а пришили дреды к шапке, которую связала в свое время художник по костюму Власта Муратова.

По сюжету же другой серии Дмитрий Нагиев снимается в фантастическом фильме, где после боя с инопланетными монстрами покрывается синей жижей. Гримеры долго думали, из чего сделать эту слизь. В итоге на помощь пришли детские лизуны в баночках.

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Во втором сезоне Элеонора Андреевна появляется с новой прической. Гримеры добавили актрисе женственности, модной небрежности и творческого беспорядка в виде волнистых локонов и обновлённого цвета волос.

Новые герои: преемница Баринова, красавчик-лыжник и черствый режиссер

Помимо полюбившихся героев, в сериале появятся новые персонажи. Например, Ксюша (Кристина Кучеренко) — новый повар на кухне, любит добавлять новые ингредиенты в блюда и устраивать кулинарные эксперименты, чем раздражает Баринова. Притом, что претендует на звание его приемника.

В этот же список можно добавить Мэла (Дмитрий Власкин) — обаятельного красавчика, лыжного инструктора, который влюбляется в Варю.

Еще один любопытный персонаж сериала — режиссер Роман Афанасьев (Кирилл Плетнев). Это режиссер, у которого хочет сниматься Дмитрий Нагиев.

Стильный солидный мужчина, ровесник Нагиева. Несмотря на близкое знакомство с Дмитрием, предпочитает не отвечать на его звонки, так как ему нечего предложить актеру.

Кроме того, на несколько серий в проект вернутся обаятельный кондитер-француз Луи (Никита Тарасов) и два друга-повара Сеня (Сергей Лавыгин) и Федя (Михаил Тарабукин).

В общем, зрителю скучать не придется…