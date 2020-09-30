Елена Ксенофонтова: «Женщина может прожить без мужа. Но будет ли она счастливой?»

Бизнесвумен Элеонора в сериале «Кухня. Война за отель» в исполнении Елены Ксенофонтовой вечно томима внутренними терзаниями, в личной жизни у нее, как всегда, все непросто… В этом актриса и ее героиня очень похожи, признает Елена. В эфире последний сезон проекта.

«Телепрограмма» поговорила с актрисой о ее насущных переживаниях и о детях: 17-летнем Тимофее и 9-летней Софье.

«С детьми отношения доверительные»

— На съемку сериала этим летом в Сочи в Красную Поляну вы брали сына и дочь. Дети — народ впечатлительный. Насмотревшись на киношную жизнь, не мечтают ли о профессии актера или режиссера?

— Сын мой — созерцатель. Он спокойно относится к съемочному процессу. Тима воспользовался моментом и ходил в горы, наслаждался природой, одиночеством, много читал. А Софья все время пропадала на площадке — снималась в массовке, поработала хлопушкой, администратором, реквизитором и так далее. Ей было интересно все. Но актрисой Соня быть не хочет — сейчас говорит, что станет визажистом или массажистом. Тимофей, наоборот, подумывает об актерской профессии, он учится в 11-м классе и как раз определяется с будущим.

— Недавно у вас был вынужденный перерыв в работе из-за пандемии. Видела в соцсетях, как вы рисовали азбуку для взрослых, проводили прямые эфиры с психологом. Увлечений у вас много?

— Да, но для этого мне не нужны пандемия и карантин! Я всегда что-то придумываю — рисую, читаю, зимой наряжаю елки… Мне нравится заниматься с детьми, мы много читаем вместе, гуляем, смотрим кино — потом обсуждаем, анализируем. Слава богу, у нас в семье очень хорошие традиции. Это отвлекает и радует. И вселяет надежду. У детей свои проблемы, чаяния, секреты, но при этом у нас довольно доверительные отношения. И я вместе с ними проживаю взросление, переходы в новое качество. Это трудно, но очень интересно.

— Сами справляетесь или обращаетесь за опытом и советами к книгам по воспитанию детей?

— Ответы на многие вопросы подсказывают опыт, интуиция, материнское сердце. Бывает, прибегаю к помощи специальных книг, но редко, бывает, к помощи психологов — переживая с ребенком ту или иную ситуацию, могу попросить совета. Больше всего помогает максимальное внимание к детям и хотя бы попытка понять их чувства, не навязывая своего мнения.

«Спорт меня утомляет»

— Сериал «Война за отель», как всякий комедийный проект, имеет терапевтический эффект. Смотрите?

— Если есть возможность, смотрю — и получаю удовольствие от партнеров, от того, как это сделано — вкусно, выдержанно и ненавязчиво. И в то же время стильно. И, как мне кажется, часто с неплохим юмором.

— А из каких ингредиентов состоит ваш «коктейль удовольствия»? Складывается впечатление, что вы вся в работе и в детях.

— Литература и одиночество. Я очень люблю тишину, мне нравится шелест листьев, плеск воды. И просто тишина.

— Видимо, пока дети в школе.

— Либо когда приезжаешь на гастроли или на съемки. Люблю закрыться в номере в свободное время. В Красной Поляне я часто просто сидела на балконе, смотрела на горы, как мимо проплывают фуникулеры…

— Люди, которые любят одиночество, часто терзают себя самокопанием. А вы?

— Да, я человек рефлексирующий, склонный к самоанализу. У меня очень развито критическое мышление. К тому же я эмпат, чувствую боль людей. Принимаю это как данность. Бороться с этим бессмысленно, я это давно поняла. Пытаюсь абстрагироваться от самокопания, мне это удается за счет ежедневных бытовых проблем, забот. Иногда достаточно отправиться в путешествие, чтобы немного переключиться. Проще всего отвлечься от реалий, погрузившись во что-то новое.

— Когда артист занят в популярном сериале, который продолжается из сезон в сезон, это дает уверенность в завтрашнем дне, финансовую стабильность?

— Это абсолютная иллюзия. Такие проекты — палка о двух концах, так как складывается клише, которое начинает актера преследовать. Мне часто стали предлагать проекты со схожим персонажем, а я вынуждена отказывать, поскольку мне не хочется тиражировать один и тот же образ. Я бы не сказала, что с появлением проекта «Кухня» у меня стало больше работы. Скорее наоборот.

— Елена Яковлева рассказывала нам в интервью, что с возрастом у актрис в отличие от мужчин диапазон ролей в кино становится меньше. Согласны?

— Мировая драматургия устроена таким образом, что мужских ролей в принципе в разы больше. Поэтому достойных и интересных, к тому же возрастных ролей у женщин в кино немного. В театре другие законы. Хотя времена, когда актриса играла Джульетту в 60 лет, уже прошли. Если это только не нарочитая история.

— Вы публикуете свои фото в Инстаграме, не прибегая к фильтрам. Не сочтите за лесть, но вы прекрасно выглядите.

— У меня есть и морщины, и признаки возраста на лице и теле, хотя вы правы, я выставляю в Инстаграм фото себя такой, какая я есть. У меня, безусловно, хорошая генетика, но и без труда и вложений не обходится. Хожу к косметологу, делаю массаж, лифтинг и другие процедуры. Пользуюсь хорошей косметикой. Единственное направление, в котором я проигрываю битву с возрастом, это борьба с изменениями фигуры. Мне тяжело себя приучить к ежедневному спорту, это меня утомляет.

«У меня не было жажды мести»

— Судя по вашим соцсетям, вы человек неравнодушный. Сегодня с утра в Facebook cделали репост о пропаже человека. Не умеете проходить мимо историй, которые волнуют?

— Уже говорила, что я эмпат, и от этого сильно страдаю. У меня даже из-за истории, когда человек себе палец повредил, переживания. В соцсетях целые атаки на меня устраивают: «помогите, выставите пост» и так далее. Часто вынуждена отказывать, потому что есть информация, которую невозможно проверить, или она интуитивно у меня вызывает подозрения. Но вообще мне сложно пройти мимо беды, которая нас преследует в последнее время невероятно. Я в ужасе от того, что происходит в нашем обществе, насколько все мы озлоблены. Не просто равнодушны, а агрессивны.

— Вы написали о Михаиле Ефремове: «Господи, пошли ему сил, смирения и людского милосердия!» И получили агрессию в ответ в комментариях.

— Я говорила о том, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Да, мне жалко Михаила Ефремова. Не то слово! Ели человек совершил подобное, то он должен понести наказание. Но у нас многое несоразмерно, несправедливо… И потом, знаете, между справедливостью и милосердием я выбираю милосердие. Все понимая, чувствуя боль семьи погибшего — не дай бог пережить то, что они пережили. Но я не собираюсь делать вид, что мне не жалко другой стороны.

— Недавно посреди бела дня два нетрезвых отморозка просто так, ни за что избили вашего сына. Этих мужчин нашли?

— Нашли, и свою вину они признают. Зная меня, друзья вели со мной серьезные разговоры, чтобы я не отказалась от заявления в полицию. У меня не было никакой жажды мести. Единственное, чем я руководствовалась, написав это заявление, — желанием, чтобы эти люди не навредили кому-то еще, чтобы они не нашли еще множество жертв в виде таких вот подростков.

Я сильно сомневалась, выставлять пост или нет, так как этого не очень хотел мой сын. Но я понимала, что это единственная возможность отблагодарить человека, который спас Тимофея.

— Молодой человек, который отбил вашего сына у пьяных, откликнулся?

— Человек, который оказался неравнодушным и не прошел мимо, так и не нашелся.

«Кто богаче, тот и прав. Но надо бороться»

— Близка ли вам модная теперь мысль, что женщине не страшно остаться одной, без мужчины? Можно быть счастливой без любимого рядом?

— В данный момент я одна со своими детьми. Каких-то особенных проблем из-за этого не испытываю. Но как бы ты ни стремился к одиночеству и независимости, все равно и женщины, и мужчины устроены таким образом, что они всю жизнь ищут свою вторую половинку, чтобы быть счастливыми. Чтобы чувствовать любовь, нежность, понимание.

То, что женщина может прожить без мужа, — это сто процентов. Но вопрос: будет ли она счастлива? Женщина должна быть слабой, а слабой она может себе позволить быть, только если рядом сильный мужчина. Я желаю каждой женщине встретить заботливого, любящего мужчину — того, кто разделит с ней ее радости, горести.

— Многие женщины следили за вашим разводом и судами с экс-мужем. В августе после четырех лет судебных заседаний вы с адвокатами одержали победу. Казалось абсурдным, что вам приходилось доказывать, что вы не хулиганка, что любите детей и живете в собственной квартире.

— Да, это победа. Но мы не можем быть уверенными, что через пару месяцев мой оппонент не придумает еще какой-нибудь извращенный повод для начала нового судебного процесса с целью отравления моей жизни.

— Вы многим дали надежду, показав, что надо бороться, не мириться с домашним насилием.

— К сожалению, трагических историй тысячи — судя по тому количеству писем и комментариев, которые я получаю. Жить с абьюзером — это очень тяжело. Чтобы решиться на выход из подобной ситуации, надо такую силу духа иметь…

Я знаю, что это такое. Часто делают виноватыми самих жертв, потому что мы живем в сексистском, авторитарном, патриархальном обществе. И поэтому здесь очень сложно найти ту золотую середину, ту нишу, в которой эту тему можно было бы обсуждать не вредя, но помогая. Потому что у нас из всего делается шоу.

— Что бы вы посоветовали женщинам, которые только решаются уйти от мужа-тирана?

— Знаете, я еще потому боюсь на эту тему много говорить, что кругом такое множество ловушек. Кто громче, кто изворотливее, кто богаче, у кого больше связей — тот и прав. Поэтому на протяжении четырех лет я борюсь. Моя известность никакой роли не играла, иногда даже, наоборот, вредила… Я много раз слышала: «Ну, понятно — артистка пришла».

И мне приходится преодолевать это предвзятое отношение. Доказывать, что я такой же человек, я так же чувствую, мне больно, я хорошая мама… Главное в подобной ситуации — быстрее признать проблему. Мы, женщины, долго отказываемся верить в то, что проблема существует. Мы все время думаем, что рассосется, человек поймет, что-то изменится — просто надо подождать. Ожидание — болото. Чем дольше стоишь — тем больше тебя засасывает. Надо выбираться.

Личное дело

Елена Ксенофонтова родилась 17 декабря 1972 года. Окончила ВГИК. С 1999 по 2013 год актриса Театра под руководством Армена Джигарханяна. Снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Заслуженная артистка РФ.