«Папа-терминатор»: Рудковская рассказала, какую планку поставила перед сыном в фигурном катании

С раннего детства младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко занимается фигурным катанием. Серьезные тренировки, новые элементы и программы — всем этим наполнена жизнь 7-летнего Саши. С малых лет ребенок занимается на льду, чтобы быть не просто середнячком в этом виде спорта, а продолжать династию Плющенко. Рудковская при этом отмечает, что Гном Гномыч должен все делать не просто лучше, а на голову лучше остальных. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин».

«Переплюнуть папу просто невозможно. Папа-терминатор. Быть 16 лет на плаву… Это невозможно, я такую планку для него не ставлю. Но, если бы он не был бы талантлив, то никогда в жизни в фигурное катание не пошел бы. Есть хоккей, есть футбол», — рассказала Рудковская.

Недавно Саша Плющенко показал своим фанатам новую программу. Она называется «Пираты Карибского моря». С ней Плющенко будет кататься в новом сезоне.