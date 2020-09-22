Модный малый: Яна Рудковская нарядила 7-летнего Сашу в Dior

Сын именитого фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко в этом году стал первоклассником. Мальчик пошел учиться в обычную подмосковную школу. Параллельно он продолжает заниматься фигурным катанием. Кроме этого находит время для модных фотосессий. На одном из последних снимков в своем Instagram Гном Гномыч появился в нарядах за десятки тысяч рублей.

Компанию на фотографиях юному спортсмену составила такая же юная модель Виола Антонова. Оба были в нарядах от Dior одинаковых темно-синих оттенков. Саша нарядился в теплый костюм из брюк и свитшота. Цена такого начинается от 54 тысяч рублей. Дороже стоит только рюкзак – 97 тысяч рублей. Платье Виолы произвел тот же модный дом. Его цена составляет около 50 тысяч рублей.

Не так давно Александр Плющенко показывал своим фанатам новую программу, которая называется «Пираты Карибского моря». Ее он подготовил к новому соревновательному сезону.