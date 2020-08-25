Минпросвещения РФ отказалось переносить начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил в Министерство просвещения России предложение отложить начало учебного года на месяц, то есть, до 1 октября. Идея заключается в недопущении новой вспышки коронавируса в школах и вузах. Однако ведомство отклонило такой вариант развития событий.

В пресс-службе Минпросвещения журналистам РИА Новости прокомментировали, что учебный год во всех регионах страны начнется традиционно 1 сентября. Календарный учебный план и единое образовательное пространство учащихся сохранится. Чиновники сообщили, что учебные заведения получили все необходимые установки по защите здоровья воспитанников и преподавателей.

Несмотря на это, школьная жизнь во второй половине 2020 года уже претерпела большие изменения. Дети останутся без массовых мероприятий, будут мерить температуру в начале занятий, а также учиться по особому расписанию, при котором разные классы будут как можно меньше пересекаться между собой.

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Напомним, ранее эксперт отмечал, что школы не станут рассадниками коронавируса, когда дети вернутся туда в новом учебном году.