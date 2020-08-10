Эксперт: в новом учебном году школы не станут рассадниками коронавируса

Российские школы с началом учебного года не станут рассадниками коронавируса. Такое мнение высказал инфекционист Евгений Тимаков. Специалист успокоил слушателей радио Sputnik, напомнив, что дети болеют новой инфекцией гораздо реже, чем взрослые. Их доля составляет всего 5-7% от общего числа заразившихся.

«Детям, чтобы заболеть коронавирусом, нужен тесный и длительный контакт с источником инфекции. Да, действительно, ребенок может заболеть в семье и прийти в школу, являясь источником коронавирусной инфекции, но активного распространения между детьми в школе не будет. Этого не произойдет из-за отсутствия длительных контактов в случае, если дети будут рассажены по разным партам. Вирус в такой ситуации не сможет передаваться», – говорит инфекционист.

Он отметил, что осенью 2020 года, отправляя детей в школу, родителям стоит опасаться не CoViD-19, а обычных сезонных ОРВИ. Но, благодаря уже принятым мерам по борьбе с коронавирусом, их угроза будет не так страшна.

По словам специалиста, у других вирусов иной коэффициент передачи от человека к человеку. Если для заражения CoViD-19 нужно длительное нахождение рядом с больным, то для гриппа и риновирусов достаточно мимолетного контакта — и школьник со слабым иммунитетом мигом заболеет.

больше по теме Минпросвещения рекомендовало школам отказаться от массовых мероприятий до конца 2020 года Но традиционные линейки 1 сентября чиновники планируют провести.

Напомним, ранее российские чиновники объявили, что учебный год 2020-2021 начнется традиционно 1 сентября, вместе с проведением школьных линеек. Несмотря на угрозу «второй волны» коронавируса, обучение детей не планируют переводить в дистанционный формат.

Справка Teleprogramma.pro

Евгений Юрьевич Тимаков — врач-инфекционист, педиатр, вакцинолог, кандидат медицинских наук, главврач медцентра «Лидер-Медицина». Окончил медицинский факультет РУДН, стаж работы — более 16 лет. Эксперт целого ряда СМИ, «Доктор Года 2017» в проекте «Комсомольской правды».