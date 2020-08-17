Без притяжения, но в согласии: Рита Дакота временно разлучится с дочерью

Рита Дакота решила отдать 2-летнюю дочь Мию Владу Соколовскому. Девочка будет жить с отцом около недели. Певица отметила, что и раньше отправляла ее погостить, но только на более короткий срок. Теперь же она переживает по этому поводу и спрашивает у своих подписчиков в Instagram советы.

«Мамы, кто в разводе с отцом ребенка, расскажите о вашем опыте таком. Во сколько стали отпускать к папе? И на сколько по времени максимум? Переживал ли ребенок? Как все прошло? Есть ли какие-то советы от психологов, каких ошибок избежать?» — написала Дакота.

Подписчицы рассказывали в комментариях разные истории из собственной жизни. Одни говорили, что не отпустили бы, другие рассказывали, как справились с такими моментами.

Рита Дакота и Влад Соколовский расстались в 2018 году, после трех лет совместной жизни. В 2017-м у них родилась дочь Мия.